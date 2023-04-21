Определились полуфинальные пары Лиги конференций сезона-2022/2023

Стал известен состав полуфинальной стадии текущего розыгрыша Лиги конференций. В четверг, 20 апреля, были сыграны ответные четвертьфинальные матчи, по результатам которых в 1/2 финала соревнования вышли следующие команды: «Фиорентина», «Базель», «Вест Хэм» и «АЗ Алкмар».
Полуфинальные пары:
«Фиорентина» – «Базель»;
«Вест Хэм» – «АЗ Алкмар».
Первые матчи следующего раунда состоятся 11 мая, ответные – 18 мая.
Напомним, «АЗ Алкмар» сумел отыграть разницу в два мяча после поражения в первом матче от «Андерлехта» (общий счёт 2:2) и перевести игру в серию пенальти. Там нидерландская команда была сильнее – 4:1.
«Вест Хэм» дома разгромил «Гент» со счётом 4:1 и выбил бельгийцев по сумме двух матчей (5:2).
«Фиорентина» в родных стенах пропустила три гола от польского «Леха» к 70-й минуте. Игра постепенно шла к овертайму (первый матч завершился победой «Фиорентины» – 4:1). Однако благодаря поздним голам Рикардо Соттиля и Гаэтано Кастровилли «фиалки» сумели сократить отрыв и избежать дополнительных 30 минут игры – 2:3 в матче и победа итальянцев в противостоянии с общим счётом 6:4.
«Базель» в овертайме сумел сломить сопротивление «Ниццы» на выезде – 2:1 (общий счёт 4:3).
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