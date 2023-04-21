Тренер «Ромы» получил красную карточку во время матча с «Фейеноордом»
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Помощник главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью Сальваторе Фоти был удалён в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Фейеноордом».
Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
4 : 1
ДВ
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Спинаццола – 60' 1:1 Пайшао – 80' 2:1 Дибала – 89' 3:1 Эль-Шаарави – 101' 4:1 Пеллегрини – 109'
Удаления: нет / Хименес – 119'
На 32-й минуте Фоти попытался отобрать мяч у нападающего «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса, и игрок нидерландской команды упал на газон, схватившись за лицо. Главный арбитр встречи Энтони Тейлор показал тренеру римского клуба красную карточку.
В результате этого эпизода произошла стычка между игроками команд, по итогам которой защитник «Ромы» Диего Льоренте и запасной вратарь «Фейеноорда» Тимон Велленройтер получили по жёлтой карточке.
Первый матч противостояния проходил в Нидерландах и завершился победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Матс Виффер.
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