Тренер «Ромы» получил красную карточку во время матча с «Фейеноордом»

Помощник главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью Сальваторе Фоти был удалён в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Фейеноордом».

На 32-й минуте Фоти попытался отобрать мяч у нападающего «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса, и игрок нидерландской команды упал на газон, схватившись за лицо. Главный арбитр встречи Энтони Тейлор показал тренеру римского клуба красную карточку.

В результате этого эпизода произошла стычка между игроками команд, по итогам которой защитник «Ромы» Диего Льоренте и запасной вратарь «Фейеноорда» Тимон Велленройтер получили по жёлтой карточке.

Первый матч противостояния проходил в Нидерландах и завершился победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Матс Виффер.