Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ромы» получил красную карточку во время матча с «Фейеноордом»

Тренер «Ромы» получил красную карточку во время матча с «Фейеноордом»
Комментарии

Помощник главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью Сальваторе Фоти был удалён в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Фейеноордом».

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
4 : 1
ДВ
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Спинаццола – 60'   1:1 Пайшао – 80'   2:1 Дибала – 89'   3:1 Эль-Шаарави – 101'   4:1 Пеллегрини – 109'
Удаления: нет / Хименес – 119'

На 32-й минуте Фоти попытался отобрать мяч у нападающего «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса, и игрок нидерландской команды упал на газон, схватившись за лицо. Главный арбитр встречи Энтони Тейлор показал тренеру римского клуба красную карточку.

В результате этого эпизода произошла стычка между игроками команд, по итогам которой защитник «Ромы» Диего Льоренте и запасной вратарь «Фейеноорда» Тимон Велленройтер получили по жёлтой карточке.

Первый матч противостояния проходил в Нидерландах и завершился победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Матс Виффер.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023