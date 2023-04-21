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Тен Хаг прокомментировал вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы

Тен Хаг прокомментировал вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромное поражение команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (0:3).

«Понятно, что, когда мы допускаем такие ошибки, очень трудно выиграть футбольный матч. Мы должны играть лучше. Это требование. Мы не были собраны, мы не были спокойны. У них было больше страсти, больше желания, больше готовности, например, при втором голе. От этого не убежать, но в воскресенье у нас есть еще одна возможность поработать над этим. Мы должны активизироваться и показать больше характера и индивидуальности», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, по итогам двух матчей «Севилья» вышла в полуфинал турнира.

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