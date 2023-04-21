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Морган: клоун тен Хаг думал, что умная игра — это унизить Роналду и выгнать его

Журналист Пирс Морган раскритиковал главного тренер «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после разгромного поражения команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (0:3).

«Какое унижение со стороны «Манчестер Юнайтед». И помните… этот переоценённый клоун Эрик Тен Хаг думал, что умная игра — это унизить Криштиану Роналду и выгнать его из клуба...», — написал Морган в своём «твиттере».

Напомним, первый матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, по итогам двух матчей «Севилья» вышла в полуфинал Лиги Европы, а «Манчестер Юнайтед» завершил участие в турнире.

Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью, которое дал именно Моргану. В нем португальский нападающий критиковал тен Хага.

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