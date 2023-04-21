Наставник «Севильи»: удивительно, что мы выиграли матч с «МЮ» без борьбы и так уверенно

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал разгромную победу команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (3:0).
«Это команда, которая привыкла к большим большему. Мы вышли из неловкой ситуации в Манчестере, где сыграли вничью со счетом 2:2, не сделав всё правильно, и люди верили, что мы сможем это сделать в ответном матче. В конце концов, мы это сделали. Удивительно, что мы выиграли матч с «Манчестер Юнайтед» без борьбы и так уверенно, это непросто», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, по итогам двух матчей «Севилья» вышла в полуфинал Лиги Европы, а «Манчестер Юнайтед» завершил участие в турнире.
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