Максим Деменко: про защиту «Спартака» никогда не скажут, что ее тяжело пройти

Бывший игрок «Спартака», обладатель Кубка России 2003 года Максим Деменко высказался о поражении «Спартака» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России «Акрону», команде Первой лиги.

«Мы видим, что команда Первой лиги достойно играет против клубов РПЛ в Кубке России. И непросто играет, а показывает свой стиль, качество. В какой-то степени на «Акрон» ничего не давит в этом турнире. Они спокойно выходят и играют против любого соперника. Что касается «Спартака», то недооценка «Акрона» все равно присутствовала. Ссылки на искусственное поле и на что-то другое — это смешно, сами понимаете. Просто надо было реализовывать пенальти. Бальде не забил в первом тайме, «Акрон» своими шансами воспользовался. В концовке «Спартак» давил, класс его игроков где-то выше, но «Акрон» все это выдержал и вышел в следующий раунд кубка. Значит, правильно сыграли, выбрали победную тактику.

Мы не видим, чтобы «Спартак» выстраивался «от и до». Оправдание может быть одно: лидеров, которых они потеряли — Джикию, Промеса, Соболева — заменить не так просто. Как бы Абаскаль ни пытался что-то придумать, проблема видна. По обороне согласен, все время «Спартак» ассоциируется с атакой, а про защиту команды никогда не скажут: ее тяжело проходить. Казалось бы, есть финансы, возможность приобрести нужных игроков, но как-то не могут подобрать. Вот тот же «Зенит». Там «якорный» игрок для обороны — Барриос. Другие ребята отрабатывают назад. Взяли из «Сочи» Родригао. Кто мешал «Спартаку» его взять? То есть, какие-то странные проблемы в плане селекции, комплектования. Это спортивный вопрос, который давно можно было решить", — приводит слова Деменко «РБ Спорт».