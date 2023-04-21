Валерий Овчинников: в РФС боятся, что нам на турнире в Азии по башке настучат

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал отказ РФС от участия в турнире для сборных в Центральной Азии.

«Климат – хорошее объяснение для отказа от участия. Мы ведь летом не играем. Привыкли к холодам. Наверное, в РФС считают, что у нас в футбол играют чукчи. Нельзя выходить на поле летом, а то расплавимся.

Ощущение, что в РФС больше боятся, что нам на этом турнире по башке настучат. Наши братья-азиаты. Мое мнение – сборной нужны международные матчи. Любые. Мы отвыкли от них.

Почему-то все рассматривают бывшие республики так, будто это до сих пор Советский Союз. В одном фильме есть цитата про великий русский шовинизм. Но сейчас нет маленьких стран. Даже по размеру они не маленькие. И футбол там идет вперед. Посмотрите на Исландию – 12 месяцев зима, все остальное лето. Но играют же. И хорошо.

Возможны ли матчи в России с европейскими сборными? В этом году вряд ли. Один шанс из тысячи. Поляки поднимают слишком большую бучу. Но потом все это закончится», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».