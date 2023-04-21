Червиченко: я бы задавал вопросы не Абаскалю, а тем, кто приобретает такое непотребство

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал селекцию клуба после поражения команды в матче Кубка России с «Акроном» (1:2).
«Пора задавать вопросы Абаскалю, как была проведена подготовка на сборах? Может, и к нему, да. Но я бы в первую очередь задал вопрос тем, кто отвечает в клубе за селекцию. К тем, кто приобретает такое непотребство! «Акрон» же рассмотрел Салтыкова, который терзал оборону москвичей, который феерил, забил, выходил один на один, давил. Однако в «Спартаке» появляются такие ребята, как Дуарте и Таварше. А чем Понсе, который открыл счёт, хуже, например, Бальде? Кто отвечал в «Спартаке» за усиление? Может, не тому человеку доверили комплектацию «Спартака»? Нет. Это даже не вопрос, а утверждение. Не тому!», — приводит слова Червиченко «Спорт-экспресс».
В финале Пути регионов тольяттинский «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».
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