Роман Шишкин: с такой игрой желаю «Акрону» выиграть Кубок России

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от вылета красно-белых из розыгрыша Фонбет Кубка России. Напомним, «Спартак» со счётом 1:2 уступил тольяттинскому «Акрону» в полуфинале Пути регионов.

«Я уже и не удивился такому результату… Хочется похвалить «Акрон», потому что это уже закономерность – обыграть три серьезных команды Премьер-Лиги. Не важно, на своем поле или на чужом. Хочу отметить тренерскую работу – я знаю Калешина, знаю, как он умеет ставить игру, как он скрупулезно относится к своей работе. И эта работа видна. Возможно, в чемпионате Первой лиги, на дистанции чего-то не хватает, но там свои нюансы. А как он готовится к отдельным играм – это видно. И вчера он это показал. Понятно, что матч мог сложиться по-другому, если бы «Спартак» забил пенальти. Но «Акрон» дотерпел, реализовал свои моменты.

Ошибки «Спартака» в обороне? Да, и говорить о них уже нет смысла, потому что они есть в каждом матче. И из-за этого у ворот появляются моменты, пропускаются голы, как вчера и было. А при счете 0:2, играя на выезде при чужих болельщиках, уже тяжело. «Спартак», конечно, наседал, но не хватило времени. Жаль, что красно-белые не воспользовались этим шансом, все же жеребьевку я считал удачной изначально. Но сама игра показала, что не тут-то было.

Представляю, какой у «Акрона» сейчас эмоциональный подъем, как они довольны. Это незабываемое чувство. Похвалю их еще раз. И с такой игрой хочу им пожелать выиграть Кубок России. Они и так всем доказали, что у них очень хорошая команда. А если выиграют трофей – вообще будет супер. И не вижу в этом ничего нереального – там по факту из серьезных соперников остались ЦСКА и «Краснодар», а это команды уровня тех, кого они уже обыграли. Так что пожелаю им удачи", — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».