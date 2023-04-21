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Карвальо: моя семья обожает русскую водку, придётся купить для неё отдельный чемодан

Карвальо: моя семья обожает русскую водку, придётся купить для неё отдельный чемодан
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, какой напиток обычно привозит своим друзьям из России.

«Должен признаться: кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку. И всегда, когда путешествую, стараюсь привезти несколько бутылок. А сейчас я в России, так что уехать без водки точно не получится.

Буду закупаться сразу после интервью. И кажется, мне придется купить для водки отдельный чемодан!

Сколько литров колы могу выпить? Шесть-восемь литровых бутылок — запросто, как я и говорил!", — приводит слова Даниэла Карвальо Sport24.

Напомним, Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА в 2004-2010 годах. В составе красно-синих полузащитник выиграл Кубок УЕФА — 2005. Не так давно 40-летний бразилец принял участие в товарищеском матче армейского клуба с медийной командой 2DROTS, выйдя на поле на 79-й минуте. ЦСКА уступил со счётом 1:2, единственным голом в составе красно-синих отметился Фёдор Чалов.

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