Главный тренер «Арсенала» Артета рассказал о травме Зинченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о травмированных футболистах команды.

«Сыграет ли Салиба в нынешнем сезоне? не знаю, пока рано об этом говорить. Вероятно, на следующей неделе у нас будет больше уверенности. Происходит некоторое улучшение, он проявляет больше активности, но ещё не готов выходить на поле на том уровне, которого требуют тренировки для участия в соревнованиях в этой лиге.

Зинченко? Тоже посмотрим, это не точно. Это мышечная травма, и ему нужно время на восстановление, чего пока не произошло», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, Зинченко из-за повреждения пропустил матч 31-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:2).

В нынешнем сезоне украинец принял участие в 23 матчах в АПЛ, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

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