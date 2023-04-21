Журавель раскритиковал капитана «Спартака» Джикию за резкий ответ журналисту

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель отреагировал на ответ защитника «Спартака» Георгия Джикии журналисту после матча с «Акроном».
«Да, журналист выбрал достаточно сильное слово. Но оценочный окрас в дальнейшем разговоре подкреплялся фактурой – у «Спартака» одна победа в семи матчах. Так что тут никакого провокации или неуместности нет.
Напряжение тут исходит от Джикии. Он вполне мог бы так и сказать: «Я не вижу никакой деградации, вы неправильно видите ситуацию».
Но вместо этого капитан «Спартака» шантажирует последующим неподходом к журналистам. Извините, но это детский сад какой-то. Мне кажется неправильным, что виноватыми при любом общении в миксе делают журналистов.
Вместо того, чтобы учить репортёров подбору слов, футболистам стоит поучиться управлять своими эмоциями», – написал Журавель в своём телеграм-канале.
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