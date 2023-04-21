Mundo Deportivo: «Барселона» согласует возвращение Месси с руководством Ла Лиги

«Барселона» согласует возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси с руководством Ла Лиги.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб завершает работу над предложением, которое представит форварду «ПСЖ». Прежде чем отправить его Хорхе Месси, отцу аргентинца, каталонцы представят проект Ла Лиге на согласование. Ожидается, что это не займёт много времени.

«Барселона» хочет предложить контракт игроку на один или два года. Второй вариант у клуба в приоритете, так как это позволит увеличить доход клуба из-за возвращения аргентинского футболиста.

Лионель Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя на правах свободного агента. В 68 матчах за команду нападающий забил 30 голов и отдал 33 результативные передачи.

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