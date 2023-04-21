Президент «Атлетико» прокомментировал будущее Жоау Феликса

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о будущем португальского нападающего Жоау Феликса в команде. На данный момент футболист играет в аренде за «Челси».

«Для Феликса найдётся место в нашей команде, если он вернётся. Но мы не знаем, что произойдёт. В футболе ничего нельзя принимать как должное», — сказал Сересо в эфире El Larguero.

Феликс присоединился к «Челси» в январе на правах аренды, клуб заплатил за аренду игрока € 11 млн. 23-летний форвард сыграл за лондонскую команду 15 матчей и забил два гола. Стоимость нападающего по данным портала Transfermarkt оценивается в € 50 млн. Перед подписанием соглашения с лондонцами «Атлетико» продлил контракт с Феликсом до июня 2027 года.

Кто может покинуть «Челси»: