Президент «Атлетико» прокомментировал будущее Жоау Феликса
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Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о будущем португальского нападающего Жоау Феликса в команде. На данный момент футболист играет в аренде за «Челси».
«Для Феликса найдётся место в нашей команде, если он вернётся. Но мы не знаем, что произойдёт. В футболе ничего нельзя принимать как должное», — сказал Сересо в эфире El Larguero.
Феликс присоединился к «Челси» в январе на правах аренды, клуб заплатил за аренду игрока € 11 млн. 23-летний форвард сыграл за лондонскую команду 15 матчей и забил два гола. Стоимость нападающего по данным портала Transfermarkt оценивается в € 50 млн. Перед подписанием соглашения с лондонцами «Атлетико» продлил контракт с Феликсом до июня 2027 года.
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