Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Атлетико» прокомментировал будущее Жоау Феликса

Президент «Атлетико» прокомментировал будущее Жоау Феликса
Комментарии

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о будущем португальского нападающего Жоау Феликса в команде. На данный момент футболист играет в аренде за «Челси».

«Для Феликса найдётся место в нашей команде, если он вернётся. Но мы не знаем, что произойдёт. В футболе ничего нельзя принимать как должное», — сказал Сересо в эфире El Larguero.

Феликс присоединился к «Челси» в январе на правах аренды, клуб заплатил за аренду игрока € 11 млн. 23-летний форвард сыграл за лондонскую команду 15 матчей и забил два гола. Стоимость нападающего по данным портала Transfermarkt оценивается в € 50 млн. Перед подписанием соглашения с лондонцами «Атлетико» продлил контракт с Феликсом до июня 2027 года.

Кто может покинуть «Челси»:

Материалы по теме
Трансфер Мудрика в «Челси» за € 70 млн — пока провал. Но наивно ждать от игрока феерии
Трансфер Мудрика в «Челси» за € 70 млн — пока провал. Но наивно ждать от игрока феерии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023