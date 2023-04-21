«Что ты за дурак такой?» Форвард «Ахмата» Конате вспомнил, как учился в школе

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате признался, что ему было нелегко обучаться в школе.

«Африканцев в школе наказывали палкой. И со мной такое случалось. Обучать детей трудно. В отношении меня это точно было очень сложно, ха-ха! Я был не самым примерным учеником. Проходите вы какой-то предмет, а ты не понимаешь не только в первый день, но и в пятый. И тебе говорят: «Ну как так можно, что ты за дурак такой?»

У меня так с сестрой было. Объясняют ей десять тысяч раз одно и то же, но она по-прежнему не в теме. Понятное дело, учителя начинают нервничать — и да, тут может произойти всякое», — приводит слова Конате Sport24.

«Ахмат» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 37 очков в 23 матчах.