Форвард «Ахмата» Конате рассказал о значимости веры для него

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате высказался о религии и её месте в его жизни.

«Каждую пятницу, утром или после тренировки. Вообще очень ценю, что вокруг меня — исламское сообщество. Почти все в «Ахмате» мусульмане: от футболистов (по крайней мере существенной части команды) до переводчика Магомеда. Как правило, молимся вместе. У нас на базе есть специальная комната для молитв.

Что вера значит для меня сейчас? Всё. Знаю, что у всех нас есть Создатель. Мы здесь благодаря ему и ходим по земле ради благих дел. Верить в Него, молиться важно. Знаю, что на это могут возразить. Но я не представляю себе жизни без контакта со Всевышним. Он даёт тебе предназначение в жизни, духовную пищу, побуждает к внутреннему развитию.

Знаешь, мы говорили про отпуск в Африке. И чуть ли не всё время до вылета в Европу я молился. Не шучу. И жена у меня, кстати, тоже мусульманка», – приводит слова Конате Sport24.