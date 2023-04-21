«Ребята, это был дворовый футбол». Аленичев — о матче «Спартака» с «Динамо» в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о матче красно-белых с «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 8 апреля и завершилась вничью — 3:3.

«Да, я слышал разговоры про матч «Спартака» с «Динамо»: «Сумасшедший футбол». Ребята, это был дворовый футбол. Для дилетантов, конечно, было интересно — шесть голов. Но что это было? В НХЛ или НБА есть выставочные матчи. Вот игра «Спартак» — «Динамо» была очень похожа на это шоу. Как можно играть с таким количеством ошибок? А ошибки-то были детей 7-10 лет», — приводит слова Аленичева «КП Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 23 матчей. «Динамо» (39) находится на пятой строчке. Лидирует «Зенит» (55).