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«Ребята, это был дворовый футбол». Аленичев — о матче «Спартака» с «Динамо» в РПЛ

«Ребята, это был дворовый футбол». Аленичев — о матче «Спартака» с «Динамо» в РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о матче красно-белых с «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 8 апреля и завершилась вничью — 3:3.

«Да, я слышал разговоры про матч «Спартака» с «Динамо»: «Сумасшедший футбол». Ребята, это был дворовый футбол. Для дилетантов, конечно, было интересно — шесть голов. Но что это было? В НХЛ или НБА есть выставочные матчи. Вот игра «Спартак» — «Динамо» была очень похожа на это шоу. Как можно играть с таким количеством ошибок? А ошибки-то были детей 7-10 лет», — приводит слова Аленичева «КП Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 23 матчей. «Динамо» (39) находится на пятой строчке. Лидирует «Зенит» (55).

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