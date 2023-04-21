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Непомнящий: «Акрон» — большое удивление. Возможно, команды Первой лиги и РПЛ подравнялись

Непомнящий: «Акрон» — большое удивление. Возможно, команды Первой лиги и РПЛ подравнялись
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением по поводу успеха тольяттинского «Акрона» в нынешнем розыгрыше Кубка России. Напомним, команда Первой лиги прошла ряд клубов РПЛ, а в последнем матче был обыгран московский «Спартак» (2:1).

«Выступление «Акрона» — большое удивление. С одной стороны — выдающаяся работа тренера, Женя Калешин просто молодец! С другой, разговор идёт не о силе «Акрона», а о проигравших командах — «Торпедо», «Локомотиве», «Динамо», «Спартаке». Может быть, у нас такой уровень РПЛ.

Может, это единоразовая сенсация в Кубке, но когда это уже тенденция, возможно, команды Первой лиги и РПЛ подравнялись. Меня это удивляет, я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Что-то в «Акроне» есть. У тольяттинцев имеется кураж, адреналин, и командам РПЛ неудобно играть на искусственном поле, но всё равно за счёт одного класса не обыгрывают. Значит, нужно прилагать сверхусилия, на которые эти команды неспособны», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

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