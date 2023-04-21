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«Поражение от «Акрона» — это большой удар». Аленичев — о перспективах «Спартака»

«Поражение от «Акрона» — это большой удар». Аленичев — о перспективах «Спартака»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил, что ожидает красно-белых в концовке сезона-2022/2023 после вылета из Фонбет Кубка России. В матче 1/2 финала Пути регионов «Спартак» уступил «Акрону» (1:2).

«У «Спартака» впереди матчи с «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА — серьёзнейшие игры. Честно говоря, хочется посмотреть, справится ли команда с этими соперниками после такого удара. А поражение от «Акрона» — это действительно большой удар. Лишь бы в тройку попали. Если и этого не будет, страшно подумать, как отреагируют болельщики», — приводит слова Аленичева «КП Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 23 матчей. Лидирует «Зенит» (55).

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