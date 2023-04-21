«Ньюкасл» — единственный клуб, который может купить Феликса, если он покинет «Челси»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, выступающий на правах аренды за лондонский «Челси», может перейти в «Ньюкасл». Об этом сообщает Cadena Ser.
По информации источника, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не видит в Феликсе игрока «матрасников», а «Ньюкасл» — единственный клуб, который может себе позволить приобрести нападающего, если тот не останется в «Челси». «Атлетико» готов продать португальца за € 80 млн.
23-летний Феликс сыграл за «Атлетико» и «Челси» 35 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до июня 2027 года.
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