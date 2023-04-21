Кечинов назвал Рыбуса балластом «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о слухах по поводу возможного расторжения контракта красно-белых с польским игроком Мацеем Рыбусом. По мнению Кечинова, этот футболист является балластом для «Спартака».

«Я уже забыл, когда последний раз Рыбус выходил на поле. Плюс он уже возрастной футболист. Если бы он выходил играть хотя бы через матч, то его можно было оставить в команде. Мацей мог бы помочь своим опытом молодёжи. Но он вообще уже не играет, такие футболисты — балласт. С Рыбусом надо расставаться.

Воспитание молодых, наверное, больше зависит от Джикии, Промеса, тех ребят, которые постоянно играют. Опытные футболисты должны показывать молодым всё на поле. А когда ты сам не играешь, советы твои хороши, но надо показывать всё на деле, собственным примером», — приводит слова Кечинова Metaratings.