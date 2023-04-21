Нигматуллин: ЦСКА смело может претендовать на серебро в РПЛ, но догнать «Зенит» невозможно

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о борьбе за второе и третье места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Думаю, что в РПЛ будет интересная борьба за серебро и бронзу — ещё точно ничего не решено. За семь матчей многое может перевернуться. Нужно признать, что ЦСКА смело может претендовать на серебро. После возобновления чемпионата у них серьёзный настрой догнать и обогнать «Ростов» и «Спартак». Но «Зенит» догнать невозможно. С чемпионством «Зенита» вопрос почти решён», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» — 55 очков. Второе место занимает «Ростов» (46), третье — «Спартак» (45). ЦСКА (44) находится на четвёртой строчке.
- 21 апреля 2023
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