«Оправданий быть не может». Каземиро — о поражении от «Севильи» в Лиге Европы
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о поражении в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей» (0:3). Первая встреча завершилась вничью — 2:2.
«Они превосходили нас на протяжении всего матча. Говоря о противостоянии в целом, мы могли добиться большего на «Олд Траффорд», потому что мы здорово там играли и могли повести 3:0 или даже 4:0, но не смогли убить интригу.
Оправданий быть не может, потому что мы «Манчестер Юнайтед». Мы игроки «МЮ». Мы знали, что здесь очень непросто играть, пусть даже «Севилья» не лучшим образом выступает в чемпионате. Просто нам не удалось хорошо сыграть», — приводит слова Каземиро официальный сайт УЕФА.
Видео: Самые результативные финалы Лиги Европы нашего века
Комментарии
- 21 апреля 2023
-
12:04
-
11:59
-
11:45
-
11:44
-
11:39
-
11:34
-
11:30
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
11:07
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:49
-
10:40
-
10:30
-
10:24
-
10:17
-
10:12
-
10:07
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:58
-
09:45
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:23
-
09:19
-
09:14
-
09:08
-
09:00
-
08:54
Партнерский контент