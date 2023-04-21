«Оправданий быть не может». Каземиро — о поражении от «Севильи» в Лиге Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о поражении в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей» (0:3). Первая встреча завершилась вничью — 2:2.

«Они превосходили нас на протяжении всего матча. Говоря о противостоянии в целом, мы могли добиться большего на «Олд Траффорд», потому что мы здорово там играли и могли повести 3:0 или даже 4:0, но не смогли убить интригу.

Оправданий быть не может, потому что мы «Манчестер Юнайтед». Мы игроки «МЮ». Мы знали, что здесь очень непросто играть, пусть даже «Севилья» не лучшим образом выступает в чемпионате. Просто нам не удалось хорошо сыграть», — приводит слова Каземиро официальный сайт УЕФА.

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