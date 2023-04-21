В ЦСКА прокомментировали уход Марио Фернандеса из «Интернасьонала»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию, что защитник команды Марио Фернандес покинул бразильский «Интернасьонал». Представитель армейцев заявил, что клуб находится в постоянном контакте с футболистом, однако его возвращение возможно только по окончании сезона, несмотря на взаимный интерес к воссоединению.

«Разумеется, для нас решение Марио покинуть «Интернасьонал» не стало сюрпризом, мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всём. Но комментировать сегодняшнюю новость за Марио мы не готовы. Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную ещё в декабре – у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА. Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.