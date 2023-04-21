Сёмин: «Зенит» провёл сезон стабильнее всех и заслуженно станет чемпионом
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о турнирных раскладах в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По мнению специалиста, «Зенит» заслуженно станет чемпионом, ведь сместить его с первого места уже практически нереально. А вот основной интригой, по словам Сёмина, будет борьба за место в топ-3 между «Спартаком», ЦСКА, «Динамо» и «Ростовом».
«Итоги сезона подводить ещё рано, вся борьба впереди. Понятно, что сместить «Зенит» с первого места будет очень тяжело. Они провели сезон стабильнее всех и заслуженно станут чемпионами. Но борьба за серебро и бронзу чемпионата обещает быть очень интересной. ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Ростов» разыграют между собой места в тройке», — приводит слова Юрия Сёмина «РБ Спорт».
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