Мостовой: если есть вариант с возвращением Фернандеса, это будет здорово для Марио и ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию, что защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».

«Странное такое известие. Ясно, что многих деталей мы не узнаем никогда. Все футболисты такие же живые люди, личных причин очень много может быть. Так было, когда Марио уезжал из ЦСКА: никто не думал об этом, а он раз — и уехал. Его личная жизнь, он вправе делать как захочет. Если есть какой-то вариант с возвращением в ЦСКА, а он, скорее всего, есть, то, конечно, будет здорово для ЦСКА и для самого Марио», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В декабре 2022-го Фернандес объявил о возобновлении карьеры футболиста и перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.