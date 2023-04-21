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Комитет по дисциплине и этике SAFF не рассматривал эпизод со скандальным жестом Роналду

Комитет по дисциплине и этике Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) не стал рассматривать инцидент с непристойным жестом португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Решения комитета по итогам тура были опубликованы на официальном сайте Федерации футбола Саудовской Аравии.

После матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (0:2) Роналду схватил себя за пах после выкриков «Месси, Месси!» со стороны болельщиков соперника.

По итогам заседания комитета «Аль-Наср» только получил штраф за поздний выход игроков команды на второй тайм матча.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 11 матчах, в которых забил 11 мячей и оформил две результативные передачи.

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