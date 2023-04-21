Денисов рассказал, как в «Спартаке» поддержали Бальде после пенальти в ворота «Акрона»
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал, что в команде поддержали нападающего Кейта Бальде, который не смог реализовать пенальти в первом тайме полуфинального матча Пути регионов Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (1:2). Также игрок обороны признался, что задумывался над тем, чтобы самому исполнить 11-метровый удар.
«Мы с ним ещё поговорим. Конкретно в матче все ребята его поддержали. Была мысль подойти и пробить самому, но мы заранее выбираем бьющего. Это было спланировано заранее», — приводит слова Денисова «Спорт-экспресс».
После незабитого пенальти Бальде «Акрон» дважды поразил ворота «Спартака», который смог ответить лишь одним забитым мячом и вылетел из розыгрыша Кубка России.
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