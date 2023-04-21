Кордоба высказался о слухах об уходе Сафонова и Сперцяна из «Краснодара»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о слухах о возможных трансферах из клуба полузащитника Эдуарда Сперцяна и голкипера Матвея Сафонова. Колумбиец акцентировал внимание на том, что они сейчас находятся вместе с краснодарцами.
«Ничего не слышал об этом, но сейчас это неважно. Намного важнее, что сейчас они находятся с нами. Мы вместе готовимся к следующим матчам в чемпионате и Кубке. После окончания чемпионата они уже всё проанализируют, всё будет зависеть от них.
Буду ли я в следующем сезоне в «Краснодаре»? Не знаю, сейчас я радуюсь своему сотому голу в карьере, и на этом всё», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».
В СМИ сообщали о том, что «Краснодар» может рассмотреть варианты ухода из команды Сперцяна и Сафонова.
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