Гришин: возвращение Фернандеса будет плюсом для ЦСКА — легенда клуба наравне с Акинфеевым
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию, что защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». На фоне ухода игрока из бразильского клуба появились слухи о возможном возвращении Фернандеса в Российскую Премьер-Лигу.
«Такой игрок, как Марио, конечно, нужен ЦСКА. Он легенда ЦСКА наравне с Акинфеевым. Думаю, что, если он вернётся, всем будет хорошо. Решение о его возвращении будет принимать клуб и сам Марио. Он находится в аренде. Фернандес должен помочь — он знает чемпионат, да и таких хороших футболистов сейчас мало. Поэтому его возвращение будет плюсом для команды», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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