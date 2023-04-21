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Карвальо: у Жиркова был запредельный уровень таланта, может, ему в еду подливали водку

Карвальо: у Жиркова был запредельный уровень таланта, может, ему в еду подливали водку
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о своём экс-одноклубнике Юрии Жиркове, заявив, что у россиянина был запредельный уровень таланта, и пошутив, что игроку, возможно, подмешивали в еду водку.

«Один из лучших русских игроков, с которым я когда-либо находился на поле. У Юрия просто какой-то запредельный уровень таланта. Мы даже шутили, что он больше похож на бразильца, чем на русского. Его техника была на высоте. Жирков прямо выделялся на фоне остальных.

Мне очень хочется узнать, что русские такого давали Жиркову, что он так долго играл на таком высоком уровне. Юре точно что-то подмешивали в еду! Да, как я говорил, мы пили много и выигрывали много. Поэтому, может быть, это и правда была водка!» — приводит слова Карвальо Sport24.

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