Фанаты «Зенита» выпустили видео против Fan ID

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» опубликовали на YouTube-канале LandscronaTV видео с обращением к руководству сине-бело-голубых.
Видеоролик называется и начинается с фразы: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!» В видеонарезке сравнивается атмосфера на трибунах домашнего стадиона «Зенита», «Газпром Арене», с фанатами и без них. Завершается видео словосочетанием: «Stop Fan ID».
Активные болельщики «Зенита», как и фанаты других команд Российской Премьер-Лиги выступили резко против закона о карте болельщика и бойкотируют посещение матчей высшего дивизиона чемпионата России.
После 23 сыгранных туров в РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу с 55 набранными очками, опережая ближайших преследователей на девять очков.
- 21 апреля 2023
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