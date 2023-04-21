Роман Широков: при всём уважении к Милану Гаичу до Марио Фернандеса он не дотягивает

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков прокомментировал информацию, что защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».
«Лично я за ним последний год не следил, поэтому не знаю, в какой Марио сейчас форме. Может, он ещё и не приедет. В этом сезоне его уже заявить не могут. Не знаю, насколько он необходим. Но у него есть действующий контракт с ЦСКА: посмотрят после возвращения и разберутся, нужен он будет или нет.
Хуже точно не будет. При всём уважении к Гаичу до Марио в лучшей форме он не дотягивает, мягко говоря», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В декабре 2022-го Фернандес объявил о возобновлении карьеры футболиста и перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.
- 21 апреля 2023
-
15:10
-
15:04
-
14:52
-
14:48
-
14:43
-
14:38
-
14:30
-
14:22
-
14:17
-
14:16
-
14:10
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:49
-
13:40
-
13:12
-
13:10
-
13:08
-
13:05
-
13:03
-
12:45
-
12:38
-
12:34
-
12:10
-
12:04
-
11:59
-
11:45
-
11:44
-
11:39
-
11:34
-
11:30
-
11:30
-
11:20
-
11:14