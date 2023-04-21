Роман Широков: при всём уважении к Милану Гаичу до Марио Фернандеса он не дотягивает

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков прокомментировал информацию, что защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».

«Лично я за ним последний год не следил, поэтому не знаю, в какой Марио сейчас форме. Может, он ещё и не приедет. В этом сезоне его уже заявить не могут. Не знаю, насколько он необходим. Но у него есть действующий контракт с ЦСКА: посмотрят после возвращения и разберутся, нужен он будет или нет.

Хуже точно не будет. При всём уважении к Гаичу до Марио в лучшей форме он не дотягивает, мягко говоря», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В декабре 2022-го Фернандес объявил о возобновлении карьеры футболиста и перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.