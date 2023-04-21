Масалитин: Марио Фернандес всегда хорошо проявлял себя — добро пожаловать обратно в ЦСКА!

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию, что защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». На фоне ухода игрока из бразильского клуба появились слухи о возможном возвращении Фернандеса в Российскую Премьер-Лигу.

«История с хочу туда, хочу сюда не очень хорошо сказывается на моральном состоянии команды. Это же не какой-то любительский клуб. Если они нормально расстались, то, конечно, возвращайся. Понятно, что Марио всегда хорошо проявлял себя в ЦСКА и сборной.

В каком он сейчас состоянии — никто не знает. Если он в хорошей форме, для ЦСКА это усиление: будут какие-то варианты. Скажем так, добро пожаловать обратно в ЦСКА! Но одни уезжают, другие приезжают, захотели — разорвали, как Эджуке, — этого допускать не надо. Если ушёл, тогда до свидания», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.