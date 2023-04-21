Евгений Алдонин: Марио Фернандес нужен ЦСКА. Конкуренция никому ещё не вредила

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о том, что защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». На фоне ухода игрока из бразильского клуба появились слухи о возможном возвращении Фернандеса в Российскую Премьер-Лигу.

«Сейчас трудно говорить о будущем Марио Фернандеса в ЦСКА — хороша ложка к обеду. Если будет интерес от клуба, то, конечно, он бы пригодился. Марио играл в Бразилии, все его возможности понятны. Фернандес стал легендой для клуба — он, безусловно, нужен.

Чем больше высококлассных игроков в клубе, тем лучше. Конкуренция никому ещё не вредила — это полезно для мотивации, для личностного роста. А для тех, кто сейчас в составе, это звоночек, что есть сильный конкурент и нет времени расслабляться. Футболистам нужно работать каждый день, и клуб от этого только выиграет», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.