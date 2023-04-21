Антон Заболотный рассказал, каково быть капитаном ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, каково было примерить на себя капитанскую повязку армейцев, и признался, что с самого детства мечтал однажды стать капитаном родного клуба. В то же время форвард отметил, что повязка — лишь формальность и капитаном является вся команда.

«Когда узнал, что выведу команду на поле с капитанской повязкой? Только на установке. Но это не вызвало большого ажиотажа ни у меня, ни у ребят. Все понимают, что у нас есть основной капитан, легенда клуба, который много лет ведёт команду за собой. Когда его нет на поле, мы стараемся сплотиться ещё сильнее. Некоторые игроки шутили, что когда Акинфеев отсутствует, то капитан — это вся команда. Повязка даётся одному игроку, но на поле выходит вся команда и не стоит кого-то выделять. Поэтому с этой стороны повязка — формальность.

С другой стороны — это большая честь для меня, и я правда очень ценю эти моменты сейчас. Конечно, с самого детства я мечтал стать капитаном родного клуба, но в процессе взросления даже сложно было представить, что есть возможность дойти до такого уровня. С каждым годом своего формирования в таком великом клубе, как ЦСКА, ты понимаешь, что тяжело пройти весь путь идеально, такое получается только у единиц.

И теперь в своём возрасте я осознаю всю ответственность капитанской повязки, поэтому постарался спокойнее к этому отнестись, чтобы эмоции не перехлёстывали через край. У такого человека, как я, который мечтал о ней с детства, она могла бы забрать все чувства и мысли. И в конечном итоге всё это сказалось бы на качестве игры, чего я не мог позволить. Поэтому держал свои эмоции под контролем», — приводит слова Заболотного официальный сайт ЦСКА.