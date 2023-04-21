Тарханов: Фернандес не должен был растерять форму. Он сильнее игроков на своей позиции

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию, что защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».
«Нужно понять причину разрыва контракта Марио Фернандеса с «Интернасьоналом». Но, конечно, он пригодится ЦСКА. Марио не должен был растерять форму, потому что он уже играл в Бразилии. Фернандес выдержит конкуренцию — он сильнее игроков на своей позицию. Сейчас трудно оценить его — не видел игр «Интернасьонала», но игрок он хороший. Посмотрим, возьмёт ли его ЦСКА», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В декабре 2022-го Фернандес объявил о возобновлении карьеры футболиста и перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.
- 21 апреля 2023
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