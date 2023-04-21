Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов: Фернандес не должен был растерять форму. Он сильнее игроков на своей позиции

Тарханов: Фернандес не должен был растерять форму. Он сильнее игроков на своей позиции
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию, что защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом».

«Нужно понять причину разрыва контракта Марио Фернандеса с «Интернасьоналом». Но, конечно, он пригодится ЦСКА. Марио не должен был растерять форму, потому что он уже играл в Бразилии. Фернандес выдержит конкуренцию — он сильнее игроков на своей позицию. Сейчас трудно оценить его — не видел игр «Интернасьонала», но игрок он хороший. Посмотрим, возьмёт ли его ЦСКА», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В декабре 2022-го Фернандес объявил о возобновлении карьеры футболиста и перешёл из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

Материалы по теме
В ЦСКА прокомментировали уход Марио Фернандеса из «Интернасьонала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023