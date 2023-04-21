«Торпедо» представило тренера-аналитика, который выигрывал Лигу Европы с «Севильей»
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Испанский специалист Хосе Антонио Ромеро стал тренером-аналитиком московского «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба автозаводского клуба.
Хосе Антонио Ромеро вошёл в тренерский штаб испанца Жозепа Клотета. Ромеро начал карьеру тренера-аналитика в сезоне-2017/2018 в футбольном клубе «Кордоба». Через два сезона он перешёл в лондонский «Арсенал». До декабря 2019 года трудился там в штабе главного тренера Унаи Эмери. В 2020 году оказался в «Севилье», где по окончании сезона стал обладателем титула Лиги Европы. В прошлом сезоне Хосе работал в «Алькорконе».
Жозеп Клотет возглавил «Торпедо» 28 марта 2023 года. Команда находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 23 матчей.
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