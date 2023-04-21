Защитник «Сочи» Дркушич: «Зенит» — чемпион? Интрига в РПЛ ещё жива
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Защитник футбольного клуба «Сочи» Ванья Дркушич высказался об уровне конкуренции в Российской Премьер-Лиге, заявив, что санкт-петербургский «Зенит» ещё не гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне, что означает, что интрига в чемпионате России всё ещё жива.
«Жива ли интрига в РПЛ или «Зенит» можно уже называть чемпионом? Интрига жива до того момента, пока это математически возможно по очкам. Поэтому всё может произойти», — приводит слова Дркушича «Матч ТВ».
«Зенит» лидирует в РПЛ после 23 сыгранных матчей, набрав в них 55 очков. Сине-бело-голубые опережают ближайшего преследователя, «Ростов», на девять набранных очков. У «Спартака», идущего третьим, 45 очков. «Сочи» — девятый с 31 очком.
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