Валерий Карпин: в идеале летом провести матч в России при наших болельщиках

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о летнем сборе национальной команды.
«Может ли быть летний сбор отменён, как в прошлом году? В нашей ситуации всё возможно, но руководство РФС делает всё необходимое для проведения товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА, в том числе и в июньское. Надеемся, переговоры приведут к успеху и мы сможем провести полноценный сбор с матчем. В идеале, конечно же, в России, при наших болельщиках.
Ну и в целом не стал бы сравнивать прошлогоднюю ситуацию с текущей. Если помните, решение об отстранении нашей команды из Лиги наций было принято в начале мая 2022 года. Сейчас же у РФС накоплен определённый опыт, который позволяет надеяться, что июньский сбор состоится», — приводит слова Карпина ТАСС.
- 21 апреля 2023
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