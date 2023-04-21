Гаджиев: говорят, «Акрон» успешен из-за домашнего поля? Эти сказки не надо слушать

Известный тренер Гаджи Гаджиев рассказал, чем обусловлена удачная игра «Акрона» в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России. Напомним, тольяттинский клуб выбил из турнира несколько команд РПЛ. В последнем матче «Акрон» обыграл московский «Спартак» (2:1). По мнению Гаджиева, успех команды нельзя списывать на фактор домашнего поля.

«Феномен «Акрона» в том, что у команды высокая готовность к играм, ответственность, уровень мотивации и хорошо организованная команда. Тольяттинцы очень строго выполняют те функции, которые от них требует Калешин. «Акрон» — тренерская команда. Многие говорят, что у «Акрона» успех из-за домашнего поля? Это сказки, которые не надо слушать. К примеру, махачкалинское «Динамо» играет на натуральном газоне, а против команды «СКА-Хабаровск» сыграли на искусственном поле в Питере и обыграли. А «Акрону» мы проиграли в гостях. Но мы же не должны говорить, что потерпели поражение из-за искусственного поля.

Можно сказать, что «Акрон» поймал кураж в Кубке России и играет на эмоциях. Без этого никуда. Если команда играет без эмоций, а «Спартак» так и играл в первом тайме, на что она похожа? Без этого невозможно никого победить. Должна быть высокая мотивация. Все умеют играть в футбол и выстраивать командную игру.

Если говорить про шансы «Акрона» забрать трофей в этом сезоне, то есть одна аксиома — выиграть второй раз подряд сложнее. «Акрону» удалось обыграть уже четыре московские команды подряд. Каждый следующий матч будет для них сложнее вне зависимости от соперника. Удачная серия всегда заканчивается. У «Акрона» меньше шансов выйти в Суперфинал Кубка России, чем у «Краснодара», но и «быкам» будет непросто. Скорее, чёрно-зелёные пройдут дальше. Во-первых, в силу названых причин, во-вторых, у них более высокого класса команда», — приводит слова Гаджиева Metaratings.