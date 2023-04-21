Гаджиев: возвращение Марио зависит от уровня игроков ЦСКА. Может, сейчас он и не нужен

Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». На фоне ухода игрока из бразильского клуба появились слухи о возможном возвращении Фернандеса в Российскую Премьер-Лигу.
«Нам сложно судить о том, в каком сейчас состоянии Марио Фернандес. Если он такой же активный, как во времена игры за сборную и ЦСКА, то он усилил бы армейцев.
Марио был дисциплинированным, техничным, всегда играющим изо всех сил футболистом. Его возвращение зависит от уровня игроков на его позицию в ЦСКА: может, сейчас он армейцам и не нужен. Мы видели много случаев, когда игрок, отыгравший много лет, на каком-то этапе становился ненужным команде — упал уровень или появились другие игроки. Тут много факторов. И когда задают такой вопрос, то отвечают, исходя из того, какое впечатление футболист оставлял в прошлом. А в прошлом Фернандес играл очень хорошо и за сборную, и за ЦСКА», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 21 апреля 2023
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