Гаджиев: возвращение Марио зависит от уровня игроков ЦСКА. Может, сейчас он и не нужен

Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». На фоне ухода игрока из бразильского клуба появились слухи о возможном возвращении Фернандеса в Российскую Премьер-Лигу.

«Нам сложно судить о том, в каком сейчас состоянии Марио Фернандес. Если он такой же активный, как во времена игры за сборную и ЦСКА, то он усилил бы армейцев.

Марио был дисциплинированным, техничным, всегда играющим изо всех сил футболистом. Его возвращение зависит от уровня игроков на его позицию в ЦСКА: может, сейчас он армейцам и не нужен. Мы видели много случаев, когда игрок, отыгравший много лет, на каком-то этапе становился ненужным команде — упал уровень или появились другие игроки. Тут много факторов. И когда задают такой вопрос, то отвечают, исходя из того, какое впечатление футболист оставлял в прошлом. А в прошлом Фернандес играл очень хорошо и за сборную, и за ЦСКА», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.