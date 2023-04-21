Президент «Оренбурга» рассказал о целях команды на концовку РПЛ
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что целью его команды на оставшуюся часть сезона является сохранение места в топ-10 Российской Премьер-Лиги.
«Цели мы давно обозначили — быть в десятке. После первого круга мы подтвердили эти цели. Не без обязательств, но думали, что можем подняться ещё повыше, чем место по итогам первого круга. Впереди семь туров — всё может быть. Давайте дождёмся итогов чемпионата, а там посмотрим», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Оренбург» в 23 матчах чемпионата России набрал 33 очка и занимает в турнирной таблице восьмое место, опережая идущего 10-м «Локомотив» на пять очков. В следующем туре команда Марцела Лички сыграет в гостях с воронежским «Факелом».
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