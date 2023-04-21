«Лично мне всё равно». Дмитрий Кузнецов — о возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался на тему потенциального возвращения бразильского защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

«Вопрос о возвращении Фернандеса нужно задавать руководителям клуба. Марио говорил, что не будет играть ни за одну команду, кроме ЦСКА. Но уехал и играл за «Интернасьонал». Если Фернандес будет принят здесь — пожалуйста, пусть играет. Лично мне всё равно», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, 32-летний Фернандес накануне расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». На фоне ухода игрока из бразильского клуба появились слухи о возможном возвращении Фернандеса в Российскую Премьер-Лигу.

В составе ЦСКА Фернандес провёл 259 матчей, в которых забил девять голов. Также в активе защитника 33 матча за сборную России (пять мячей).