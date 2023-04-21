Лионель Месси отказался от вариантов в Саудовской Аравии и США — Маскаро

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил предложения о продолжении карьеры от клубов Саудовской Аравии и США. 35-летний аргентинец отказался от этих вариантов. Об этом сообщает журналист Луис Маскаро в «Твиттере». Вероятно, у Месси осталось два выбора — продлить контракт с парижанами или вернуться в «Барселону».

Вариант с возвращением нападающего в испанскую команду — самый обсуждаемый за последние несколько недель. Сообщается, что клуб делает всё, чтобы футболист, проведший в её структуре 21 год, вновь надел сине-гранатовые цвета. Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона, поэтому «Барселоне», испытывающей финансовые проблемы, нужно разобраться лишь с личным контрактом Месси.

В нынешнем сезоне Лионель Месси стал автором 20 голов и 18 результативных передач в 35 матчах за «ПСЖ».

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