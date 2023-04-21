Моуринью потроллил журналиста «Фейеноорда», подарив тому брелок Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью преподнёс подарок журналисту, представлявшему «Фейеноорд», после ответного матча своей команды с клубом из Роттердама (4:1 доп. вр.) в четвертьфинале Лиги Европы.

Первый матч между командами завершился победой «Фейеноорда» со счётом 1:0. Тогда журналист напомнил Моуринью про встречу между командами в прошлогоднем финале Лиги конференций, где итальянцы оказались сильнее со счётом 1:0. Журналист съёрничал про реванш, а Моуринью ответил в резкой форме, подшутив над оппонентом.

«Последние 10 месяцев ты плакал. Но ты не должен плакать. Нельзя выиграть матч, который вы уже проиграли. Прошла только первая игра, но я обещаю, что если проиграю, то не буду плакать и страдать бессонницей», — сказал Моуринью.

«Рома» обыграла «Фейеноорд» по сумме двух встреч, а после ответного матча португалец подарил журналисту брелок в виде Кубка Лиги конференций.