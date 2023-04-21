Евгений Алдонин: вряд ли бы кто-то переживал за сборную России в Кубке Азии

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал отказ национальной команды от участия в Кубке Азии.
«В отказе РФС участвовать в Кубке Азии есть логика: из-за подготовки к этому турниру игроки будут без отпуска. Другое дело, если бы это был чемпионат мира или Евро. Конечно, международный опыт необходим – многим игрокам из нынешнего состава сборной России было бы полезно участвовать в подобных матчах. Но нет смысла ориентироваться на Кубок Азии.
Мне кажется, зрительский интерес к азиатскому турниру не был бы таким активным — вряд ли кто-то смотрел бы и переживал. Для зрителей есть и более значимые турниры. Вопрос ещё и в географии: во сколько транслировались бы матчи, ведь там другие часовые пояса», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 21 апреля 2023
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