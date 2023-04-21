«Зенит» обыграл «Динамо», одержав шесть побед в шести матчах женской Суперлиги

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге прошёл матч 6-го тура женской Суперлиги. Встречались местный «Зенит» и московское «Динамо». Финальный свисток Марины Крупской зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в матче на 58-й минуте открыла Габриэла Гживиньска с передачи Веры Симановской. На 90-й минуте Елизавета Лазарева с паса Надежды Ильиных установила окончательный счёт — 2:0 в пользу «Зенита».

«Зенит» одержал шесть побед в шести матчах и занимает в турнирной таблице первое место. Повторить этот результат может московский ЦСКА, который завтра, 22 апреля, сыграет с казанским «Рубином».

Армейцы располагаются в турнирной таблице на втором месте, на третьем — «Локомотив» (12), у которого в активе тоже пять сыгранных матчей.