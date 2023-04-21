Матвей Сафонов: играем нестабильно, но не могу сказать, что это как-то давит на нас

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал об атмосфере в команде на фоне последних успехов.
«Согласен, что играем нестабильно, если брать сезон в целом, но не могу сказать, что это как-то давит на нас. Сейчас у нас хорошая серия, много побед, много очков набрали. Неплохо себя чувствуем. Все идёт своим чередом. Готовимся к следующим матчам», — сказал Сафонов в интервью «РБ Спорт».
«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 23 матчах «быки» набрали 38 очков. Накануне, 19 апреля, подопечные Владимира Ивича оформили билет в финал Кубка России (Путь регионов). Основное время матча с «Крыльями Советов» завершилось вничью (2:2), в серии пенальти более точными оказались игроки «Краснодара». Следующим соперником «быков» будет «Акрон».
- 21 апреля 2023
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