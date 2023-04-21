«Бавария» подписала тренера «Челси», входившего в штаб Тухеля

Тренер «Челси» Энтони Барри официально вошёл в тренерский штаб Томаса Тухеля в «Баварии». Об этом сообщается на сайте мюнхенской команды.

Барри — один из представителей штаба Тухеля, который пришёл в английскую команду по приглашению Томаса. После ухода Тухеля в сентябре 2022 года он остался в «Челси». Тухель менее месяца назад возглавил «Баварию», желая видеть Барри в своём штабе. Однако синие отпустили своего тренера не с первой попытки.

«Я рад, что нам удалось подписать Энтони Барри. Энтони дополнит наш тренерский штаб и идеально подходит для «Баварии» благодаря своей работе и качествам», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

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